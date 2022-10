DJ Google vai alterar regras de conformidade após acordo com DOJ

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Google, unidade da Alphabet Inc., concordou em melhorar seu programa de conformidade após um acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, onde a gigante tecnológica foi acusada de perder dados que investigadores federais procuravam no âmbito de uma investigação a uma corretora de criptomoedas.

O DOJ disse na terça-feira que caberá a partir de agora a uma empresa externa independente a monitorizaç...