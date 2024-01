DJ Google vai investir $1mM para construir centro de dados no Reino Unido

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Google, detida pela Alphabet, planeia investir $1 mil milhões para construir um centro de dados no Reino Unido.

A Google disse esta quinta-feira que o centro estará localizado num local com cerca de 13 hectares comprado em 2020 em Waltham Cross, Hertfordshire.

A empresa disse que o centro de dados irá apoiar os serviços de clientes da Google Cloud e utilizadores da Google no Reino