DJ Google vai permanecer nos smartphones Samsung para já

SEUL (DJ Bolsa)--A Samsung Electronics não vai trocar o mecanismo de busca padrão da Google nos seus smartphones pelo Bing da Microsoft, pelo menos para já, de acordo com fontes próximas do assunto.

A Samsung, maior fabricante de smartphones do mundo, suspendeu uma revisão interna que explorava a substituição do Google pelo Bing nos seus dispositivos móveis, disseram as fontes.

