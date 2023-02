DJ Google vai testar potenciais concorrentes da ChatGPT - media

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Google, unidade da Alphabet Inc., está a testar novos produtos de chat operados por inteligência artificial que devem influenciar o futuro lançamento público de produtos, incluindo um novo chatbot e uma formal potencial de o integrar num mecanismo de pesquisa, avança a CNBC, citando documentos internos e fontes.

--A Google está a trabalhar num projeto na unidade cloud com o nome de "Atlas"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.