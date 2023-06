DJ Google: YouTube testa plataforma de online gaming

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O YouTube está a testar internamente um produto para jogar jogos online, de acordo com um e-mail enviado a responsáveis da Google, sinalizando ambições de ir além da hospedagem de vídeos e tornar-se uma plataforma para jogos que possam ser facilmente jogados e partilhados entre utilizadores.

A Google convidou recentemente uma serie de funcionários para testar o novo produto do YouTube chamado Playables,...