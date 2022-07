DJ Governo alemão vai avaliar situação de fornecimento de gás na segunda-feira - media

(DJ Bolsa)-- O governo alemão vai esperar pelo menos até segunda-feira para ver o que a Rússia faz em termos de retomar o fornecimento de gás natural, avança o Handelsblatt citando fontes anónimas do governo, referindo-se ao gasoduto Nord Stream.

--O Nord Stream deve voltar a funcionar na quinta-feira, de acordo com o calendário de manutenção anual, o que quer dizer que o fluxo de gás deve ser retomado no dia seguinte....

