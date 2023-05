DJ Governo britânico vende GBP1,26mM de ações do NatWest Group

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O governo britânico disse esta segunda-feira que vendeu a sua participação no NatWest Group através de um compra fora de mercado pela empresa de 469,2 milhões de ações ordinárias por um valor total de 1,26 mil milhões de libras ($1,57 mil milhões).

O governo disse que vendeu as ações por 268,4 pence por ação e que esse foi o preço de fecho de sexta-feira. O governo acrescentou que ...