DJ GSK diz que medicamento para o HIV foi recomendado para comercialização na UE

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A GSK disse esta segunda-feira que o seu tratamento para a prevenção do HIV, o cabotegravir, foi recomendado para autorização de comercialização na União Europeia.

A farmacêutica disse que a opinião positiva do Comité de Produtos Medicinais para Uso Humano da Agência Europeia de Medicamentos baseia-se nos resultados positivos dos estudos HPTN 083 e 084 Phase 2b e Phase 3 em que ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.