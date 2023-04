DJ GSK: Lucro, vendas do 1T batem expectativas mas caem em termos homólogos

(DJ Bolsa)-- A GSK PLC disse esta quarta-feira que o lucro líquido e as vendas bateram as expectativas, mas caíram em termos homólogos, tendo mantido o outlook para o total de 2023.

A farmacêutica britânica disse que as vendas do primeiro trimestre foram afetadas por vendas mais baixas de soluções para a Covid-19 comparando com o mesmo trimestre de 2022. O lucro operacional e o lucro por ação foram ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.