DJ GSK melhora previsões para 2023 após subida do lucro líquido no 2T

(DJ Bolsa)-- A GSK PLC reviu em alta, esta quarta-feira, as previsões para o total do ano depois de reportar que o lucro líquido mais do que duplicou no segundo trimestre, e que bateu as previsões do mercado.

A farmacêutica britânica atribuiu o seu desempenho às fortes vendas de vacinas e HIV juntamente com a contínua robustez no portefólio de produtos na fase de investigação & desenvolvimento....