DJ GSK: Nucala aceite para revisão para utilização em adultos no Japão

(DJ Bolsa)-- A GSK disse que o Japão aceitou a revisão de uma nova aplicação suplementar do produto Nucala (mepolizumab) para o tratamento de adultos com rinossinusite crónica com pólipos nasais.

A farmacêutica britânica disse esta sexta-feira que se for aprovado, o mepolizumab seria o primeiro anti-interleukin-5 -- uma proteína pró-inflamatória -- para pacientes adultos no Japão. <... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.