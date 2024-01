DJ GSK: Omjjara autorizado para tratamento de mielofibrose na UE

(DJ Bolsa)-- A GSK disse que o seu medicamento Omjjara para o tratamento da esplenomegalia -- baço aumentado -- ou sintomas em pacientes adultos com mielofibrose com anemia moderada a grave foi autorizado para venda na União Europeia.

A farmacêutica britânica disse que a autorização do medicamento pela Comissão Europeia, também conhecido como momelotinib, pode colmatar uma grande necessidade não satisfeita no mercado, uma ...