DJ GSK vai retirar pedido de comercialização do Blenrep a pedido da FDA

(DJ Bolsa)-- A GSK PLC disse esta terça-feira que iniciou o processo de retirada do pedido de comercialização nos EUA do fármaco Blenrep, a pedido da Food and Drug Administration, ou FDA.

A farmacêutica disse que o pedido surgiu depois de o ensaio de fase três Dreamm-3 em pacientes com múltiplo mieloma não cumpriu o objetivo primário de garantir sobrevivência sem progressão da doença.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.