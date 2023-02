DJ GSK: Vendas e lucros do 4T sobem com vacinas e medicamentos especializados

(DJ Bolsa)-- A GSK PLC disse esta quarta-feira que registou uma subida das vendas e lucros no quarto trimestre, que a empresa disse terem sido impulsionados pelas vacinas e medicamentos especializados.

A farmacêutica britânica teve um lucro líquido de 1,50 mil milhões de libras ($1,85 mil milhões) no quarto trimestre, comparando com GBP749 milhões no período homólogo de 2021, e as vendas cresceram para ...