DJ GSK: Vendas sobem com vacina para zona e RSV

(DJ Bolsa)-- A GSK disse que as vendas subiram, impulsionadas pelo crescimento das vacinas Shingrix e Arexvy. Ao mesmo tempo a empresa elevou as projeções para 2024.

A farmacêutica britânica reportou vendas de 8,05 mil milhões de libras ($10,22 mil milhões) no quarto trimestre de 2023, face a GBP7,33 mil milhões no ano anterior e acima do consenso da Visible Alpha de GBP7,61 mil milhões.

