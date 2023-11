DJ Hamas liberta primeiro grupo de reféns em acordo de cessar-fogo com Israel

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O Hamas libertou 24 reféns esta sexta-feira, referiram responsáveis israelitas e do Qatar, a fase inicial de um acordo que interrompeu os combates na guerra de Gaza.

A libertação dos reféns, que mantém um frágil cessar-fogo em vigor, foi o resultado de semanas de negociações acerca de um acordo entre Israel e o Hamas que foi intermediado pelo Qatar e o Egito, com a ajuda dos EUA. O regresso ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.