DJ HEARD ON THE STREET: 2024 pode ser o ano do iene

(DJ Bolsa)-- O iene japonês tem sido uma das moedas com o pior desempenho dos últimos dois anos. Pode fazer melhor em 2024.

O iene perdeu cerca de 20% contra o dólar desde o final de 2021, ficando atrás de outras grandes moedas. O banco central do Japão manteve as taxas de juro ultrabaixas enquanto a maioria dos pares começou a aumentar as taxas de juro agressivamente. As yields mais elevadas fora do Japão tê...