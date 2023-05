DJ HEARD ON THE STREET: Abrandamento do emprego dos EUA dá margem à Fed

(DJ Bolsa)-- Realmente, o mercado de trabalho norte-americano está a enfraquecer. Ou, pelo menos, a ficar um pouco menos forte.

O Departamento do Trabalho dos EUA reportou esta sexta-feira que a economia norte-americana criou 253.000 empregos no mês passado -- acima dos 180.000 que os economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam -- e a taxa de desemprego desceu para 3,4% face a 3,5%, igualando o mínimo de vá...