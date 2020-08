DJ HEARD ON THE STREET: As diferentes políticas de proteção da economia

(DJ Bolsa)-- A divergência entre a taxa de desemprego dos EUA e as da Alemanha, Japão e Reino Unido -- que continuam abaixo de 4% -- é um reflexo das políticas bastante diferentes que foram seguidas para proteger o emprego e os rendimentos durante a pandemia.

Poucos meses após o surgimento do coronavírus, os riscos e recompensas reais destas diferentes abordagens estão a ficar mais evidentes.