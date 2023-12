DJ HEARD ON THE STREET: Como a inflação dos EUA pode continuar a cair

(DJ Bolsa)-- A inflação dos EUA abrandou, mas para os responsáveis da Reserva Federal começarem a cortar as taxas de juro, terá de recuar ainda mais.

E isso talvez aconteça.

O Departamento do Trabalho dos EUA reportou esta terça-feira que os preços no consumidor subiram 0,1% em termos sazonalmente ajustados em novembro face a outubro. A leitura colocou os preços 3,1% ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.