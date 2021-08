DJ HEARD ON THE STREET: Fed mantém opções em aberto, mas não demasiado

(DJ Bolsa)-- Há uma grande probabilidade de na última análise a variante Delta não ter feito muito para prejudicar a economia. Em vez disso, a subida das taxas de vacinação, a disponibilidade de vacinas de reforço e a eventual aprovação de vacinas para crianças mais novas podem levar apenas à melhoria da situação. E se isso acontecer, seria melhor a Reserva Federal dos EUA já ter começado ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone