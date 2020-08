DJ HEARD ON THE STREET: Frágil aliança entre Rússia e Arábia Saudita pode acabar

(DJ Bolsa)-- A Arábia Saudita, a força dominante da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ou OPEP, teve bastantes dificuldades nos últimos anos para colocar o cartel em ordem. Foi apenas quando a Rússia e outros produtores formaram a OPEP+ que os mercados reagiram positivamente. Mas agora o grande feito do grupo pode fracassar, com a estabilização dos preços e os interesses divergentes de Riade e Moscovo.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

