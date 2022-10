DJ HEARD ON THE STREET: Mercado de trabalho dos EUA continua demasiado robusto

(DJ Bolsa)-- Este não foi o relatório do emprego dos EUA que se esperava.

O Departamento do Trabalho reportou esta sexta-feira que a economia somou 263.000 empregos em setembro, abaixo do ganho de agosto de 315.000. Contudo, o número conta ainda como um crescimento robusto do emprego. Entretanto, a taxa de desemprego caiu para 3,5% face aos 3,7% de agosto, igualando o mínimo de várias décadas alcançado em julho.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.