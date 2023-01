DJ HEARD ON THE STREET: PIB dos EUA foi pior que o anunciado, melhor que o receado

(DJ Bolsa)-- A economia dos EUA provavelmente não esteve tão forte no quarto trimestre como foi anunciado na leitura principal desta quinta-feira do PIB. Mas o número não foi assim tão mau e este ano pode não ser inteiramente terrível, também.

O Departamento do Comércio dos EUA reportou que o PIB cresceu a uma taxa anualizada ajustada à inflação de 2,9% no quarto trimestre, ligeiramente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.