DJ HEARD ON THE STREET: Rebelião hawkish da Europa será difícil de manter

(DJ Bolsa)-- Os bancos centrais da Europa querem contrariar a força do consenso de que 2024 será o ano de cortes das taxas de juro. Poderão ser arrastados por essa onda na mesma.

Os investidores esperavam que tanto o Banco Central Europeu como o Banco de Inglaterra, ou BOE, mantivessem os custos de financiamento esta quinta-feira. No que diz respeito a isso, os bancos não dececionaram. Mas a mensagem teve um tom bastante diferente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.