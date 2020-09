DJ HEARD ON THE STREET: Revés na vacina pode causar reação adversa do mercado

(DJ Bolsa)-- Um possível revés na vacina para a Covid-19 não é motivo para alarme público. Para os investidores nas farmacêuticas, o assunto é diferente.

A AstraZeneca suspendeu os ensaios clínicos da sua vacina para a Covid-19. A empresa disse que a decisão se deveu ao adoecimento inexplicável de um participante no estudo, o que exige uma revisão integral dos dados de segurança.