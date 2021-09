DJ HEARD ON THE STREET: Visão de Merkel centrada no comércio vai continuar

(DJ Bolsa)-- Os resultados eleitorais fragmentados da Alemanha podem mostrar que quanto mais as coisas mudam, mais ficam na mesma.

A chanceler Angela Merkel governou a quarta maior economia do mundo durante 16 anos. A sua política macroeconómica de austeridade orçamental e contenção salarial favorável ao comércio levou a que o superavit da conta corrente da Alemanha seja um dos maiores do mundo, de 8% do PIB....

