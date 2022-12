DJ Hennes & Mauritz vai cortar 1.500 empregos em plano de poupança de custos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

ESTOCOLMO (DJ Bolsa)-- A sueca Hennes & Mauritz AB disse esta quarta-feira que vai cortar cerca de 1.500 empregos no âmbito de um plano de poupança de custos anunciado anteriormente.

A empresa disse em setembro que estava a iniciar um programa para reduzir os custos e melhorar ainda mais a eficiência, com poupanças anuais de 2 mil milhões de coroas suecas ($189 milhões) previstas a partir da segunda metade de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.