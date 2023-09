DJ H&M: 3T bate previsões mas clima quente penalizou vendas de setembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

ESTOCOLOMO (DJ Bolsa)-- A sueca Hennes & Mauritz registou resultados no terceiro trimestre melhores do que o esperado depois de o seu foco na rentabilidade e eficiência dos inventários ter levado a um forte cash flow e desenvolvimento do lucro, mas alertou que o início da estação de outono tem sido afetado pelo clima anormalmente quente na Europa.

A retalhista de moda disse esta quarta-feira que teve um lucro lí... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.