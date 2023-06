DJ H&M bate estimativas de lucro no 2T

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

ESTOCOLMO (DJ Bolsa)-- A sueca Hennes & Mauritz disse esta quinta-feira que o terceiro trimestre fiscal teve um bom começo, graças à recetividade das coleções de verão, depois de reportar uma queda menor do que o esperado no lucro líquido do segundo trimestre.

A retalhista de moda registou um lucro líquido de 3,3 mil milhões de coroas suecas ($306 milhões) no trimestre encerrado a 31 de maio,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.