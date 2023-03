DJ H&M regista lucros acima das expectativas no primeiro trimestre fiscal

ESTOCOLMO (DJ Bolsa)-- A Hennes & Mauritz AB apresentou esta quinta-feira um lucro líquido acima do esperado no primeiro trimestre fiscal e disse que as dificuldades de custos de compras continuam a melhorar.

A retalhista de moda registou um lucro líquido de 541 milhões de coroas suecas ($52 milhões) no trimestre terminado a 28 de fevereiro, face a SEK217 milhões no período homólogo. Analistas consultados ...