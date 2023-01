DJ H&M regista perdas inesperadas no 4T

ESTOCOLMO (DJ Bolsa)-- A sueca Hennes & Mauritz AB registou esta sexta-feira um prejuízo líquido no quarto trimestre fiscal, uma vez que os lucros foram pressionados por custos mais elevados e pela perda do lucrativo negócio na Rússia.

A retalhista de moda registou um prejuízo líquido de 864 milhões de coroas suecas ($84,1 milhões) no trimestre terminado a 30 de novembro, em comparação com um lucro de SEK4,62 mil ...