DJ H&M suspende temporariamente vendas na Rússia

ESTOCOLMO (DJ Bolsa)-- A Hennes & Mauritz AB disse no final de quarta-feira que vai interromper temporariamente as vendas na Rússia.

A retalhista de moda sueca tem cerca e 170 lojas na Rússia, que é o sexto maior mercado da H&M e contribuiu com cerca de 3,6% das vendas do grupo no trimestre mais recente.