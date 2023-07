DJ H&M vai chegar ao Brasil em 2025

ESTOCOLMO (DJ Bolsa)-- A sueca Hennes & Mauritz anunciou esta segunda-feira planos para lançar lojas físicas e online no Brasil durante o ano de 2025.

A empresa disse que vai inicialmente entrar em grandes cidades no sudeste do Brasil, pretendendo aumentar a sua presença no país ao longo do tempo.

Na América Latina, a H&M está atualmente presente no México, Peru, Uruguai,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.