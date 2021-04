DJ H&M vai fechar 30 lojas em Espanha; decisão afeta 1.100 colaboradores - media

(DJ Bolsa)-- A retalhista sueca H&M Hennes & Mauritz AB vai fechar 30 lojas em Espanha no próximo ano no âmbito de uma reestruturação da empresa no país, uma decisão que vai afetar 1.100 colaboradores, disse o jornal espanhol El Economista, que cita fontes da empresa.

-- Os encerramentos, que estavam planeados para ser concluídos este ano mas podem continuar até 2022, chegam numa altura de fortes vendas dos canais online ...

