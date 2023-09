DJ H&M vai reabrir a maior parte das lojas na Ucrânia

(DJ Bolsa)-- A H&M planeia reabrir gradualmente a maior parte das lojas na Ucrânia a partir de novembro, regressando ao país depois de ter suspendido as vendas no seguimento da invasão pela Rússia em fevereiro do ano passado.

A H&M suspendeu as vendas na Ucrânia a 24 de fevereiro do ano passado, quando as forças russas entraram no país, mas a empresa tem estado em contacto com as autoridades locais desde ...