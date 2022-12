DJ H&M: Vendas do 4T sobem 10% em termos homólogos e batem previsões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

ESTOCOLMO (DJ Bolsa)-- A sueca Hennes & Mauritz AB disse esta quinta-feira que as vendas do quarto trimestre fiscal ficaram acima das expectativas.

A retalhista de moda disse que as vendas do trimestre que terminou a 30 de novembro aumentaram 10% em termos homólogos para 62,45 mil milhões de coroas suecas ($6,14 mil milhões), embora as vendas líquidas em moedas locais tenham estabilizado.

