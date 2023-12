DJ H&M: Vendas estáveis falham ligeiramente expectativas no quarto trimestre

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

ESTOCOLMO (DJ Bolsa)-- A Hennes & Mauritz reportou vendas do quarto trimestre que ficaram ligeiramente abaixo das expectativas.

A retalhista de moda sueca disse esta sexta-feira que as vendas do trimestre que terminou a 30 de novembro estabilizaram em termos homólogos nos 62,63 mil milhões de coroas suecas, enquanto as vendas líquidas em moedas locais desceram 4%.

Analistas consultados pela FactSet ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.