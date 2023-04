DJ Holcim melhora previsão das vendas de 2023 após 1T acima do esperado

(DJ Bolsa)-- A Holcim Ltd. reviu em alta a previsão das vendas para 2023 depois de reportar, esta sexta-feira, que as receitas e resultados recorrentes do primeiro trimestre caíram comparando com o ano anterior, mas superaram o consenso de expectativas.

A empresa de materiais de construção suíça disse que espera um crescimento de vendas líquidas orgânico de 2023 de mais de 6%, o que compara com a previsã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.