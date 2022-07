DJ Holcim sobe outlook após subida do lucro no 2T

(DJ Bolsa)-- A Holcim Ltd. aumentou na quarta-feira o outlook de vendas para o total do ano, após a subida dos lucros no segundo trimestre.

A Holcim registou vendas líquidas de 8,24 mil milhões de francos suíços ($8,55 mil milhões) no segundo trimestre, em comparação com CHF7,19 mil milhões no mesmo período do ano passado.