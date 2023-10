DJ Holding Estatal espanhola está a considerar comprar participação na Telefónica

(DJ Bolsa)-- A empresa holding Estatal espanhola SEPI está a explorar a possibilidade de comprar uma participação na Telefónica, de acordo com um documento enviado ao regulador de segunda-feira.

As notícias surgem depois de a Saudi Telecom Co. ter comprado no mês passado uma participação de 9,9% na empresa de telecomunicações espanhola por 2,1 mil milhões de euros ($2,23 mil milhões) ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.