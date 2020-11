DJ Home Depot compra HD Supply por $56 por ação

(DJ Bolsa)-- A Home Depot Inc. disse esta segunda-feira que chegou a acordo para a compra da HD Supply Holdings Inc., voltando a fundir-se com a distribuidora industrial que vendeu em 2007.

A gigante de renovações domésticas de Atlanta disse que vai pagar $56 por ação em dinheiro pela HD Supply, um prémio de 25% em relação ao preço de fecho de sexta-feira de $44,81.