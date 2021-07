DJ Home Depot prolonga acordo de cloud com a Google

(DJ Bolsa)-- A Home Depot Inc. está a reforçar a computação na cloud, uma vez que vai expandir o conjunto de ferramentas digitais que ajudaram a captar o disparo da procura por parte de interessados em bricolage e de profissionais da construção durante a pandemia da Covid-19.

A empresa diz que planeia prolongar o acordo de serviços de cloud de vários anos com a Google Cloud da Alphabet Inc., que foi celebrado ...

