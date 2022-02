DJ Home Depot: Vendas, lucros sobem no quarto trimestre

(DJ Bolsa)-- A Home Depot Inc. disse esta terça-feira que teve um crescimento das vendas mais rápido do que o esperado nos três meses até janeiro, contribuindo para um maior lucro no ano passado.

A empresa teve um lucro no quarto trimestre de $3,21 por ação, uma subida face a $2,65 por ação nos 12 meses anteriores. Os analistas consultados pela FactSet esperavam $3,20 por ação.