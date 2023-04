DJ HSBC: Acionista Ping An apoia alternativa ao spinoff da unidade asiática

(DJ Bolsa)-- Um dos principais acionistas do HSBC disse que favorece agora uma reestruturação menos radical em vez de uma divisão da gigante da banca global.

A Ping An Insurance of China, uma das maiores seguradoras do mundo e uma das principais acionistas do HSBC, disse esta terça-feira que o banco não deve fazer o spinoff do seu negócio asiáticos, o segmento mais rentável do grupo. Num spinoff, as aç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.