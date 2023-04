DJ HSBC altera classificação da unidade francesa devido a atraso na venda

(DJ Bolsa)-- O HSBC Holdings PLC disse esta sexta-feira que a venda da unidade de retalho francesa do banco vai ser reclassificada nas suas contas, com a subsequente reversão de uma imparidade de $2 mil milhões nos resultados do primeiro trimestre, devido à incerteza sobre a conclusão do negócio.

O HSBC disse que se a venda não ficar concluída até 31 de maio de 2024, o acordo será cancelado definitivamente,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.