DJ HSBC: Argumentos do banco contra spinoff não convencem maior acionista - media

(DJ Bolsa)-- A Ping An Insurance Group Co. não ficou convencida com os argumentos do HSBC Holdings PLC contra uma proposta de separação das operações na Ásia, ao dizer que o banco necessita de uma mudança urgente e radical, avançou a Bloomberg, citando uma fonte anónima.

-- De acordo com as estimativas da Ping An, o spinoff deve gerar um valor adicional de mercado entre $25 mil milhões e $35 mil ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone