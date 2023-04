DJ HSBC: Divisão do banco levaria a perda material de valor para acionistas

(DJ Bolsa)-- O HSBC Holdings PLC disse esta quarta-feira que uma reconfiguração estrutural do HSBC Asia Pacific representaria uma perda de valor material para os acionistas e aconselhou-os a votar contra uma resolução nesse sentido na assembleia-geral anual de 5 de maio.

O banco cotado em Londres disse que teve mais de 20 reuniões com o acionista de referência Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. em 2022 e ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.