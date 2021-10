DJ HSBC diz que vai recomprar $2mM em ações após subida do lucro

(DJ Bolsa)-- O HSBC Holdings PLC disse que vai recomprar até $2 mil milhões em ações depois de o lucro líquido do terceiro trimestre ter disparado, com o banco a libertar ainda mais provisões que reservou anteriormente para o malparado.

O banco registou um lucro de $3,54 mil milhões nos três meses até ao final de setembro, face a $1,36 mil milhões no período homólogo.