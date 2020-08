DJ HSBC: Lucro antes de impostos afundou no primeiro semestre

(DJ Bolsa)-- O HSBC Holdings PLC disse esta quarta-feira que o lucro antes de impostos recuou significativamente na primeira metade de 2020 e que vai acelerar o programa de transformação para atenuar os custos.

Nos seis meses que terminaram a 30 de junho, o banco disse que o lucro antes de impostos recuou para $4,32 mil milhões, face aos $12,41 mil milhões na primeira metade de 2019.